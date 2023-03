Bundesliga: Weiteres Personal-Beben bei der Hertha - nach Bobic nun auch Dufner, Wane und Waigand weg

Hertha entlässt weitere Bobic-Vertraute

Alle drei Personen waren Bobic-Vertraute. Bobic hatte Dufner im Sommer 2021 nach Berlin gelotst, sie verband eine gemeinsame sportliche Vergangenheit bei Hannover 96. Chef-Scout Wane stand an der Seite Bobics, als er in Frankfurt gastierte und auch Waigand war auf Anfrage des Ex-Nationalspielers in die Hauptstadt gekommen.