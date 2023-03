Frankreich und Österreich makellos - Niederlande mit Mühe

Nach ihren beeindruckenden Auftaktsiegen haben Frankreich und Österreich in der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland nachgelegt.

Nach ihren beeindruckenden Auftaktsiegen haben Frankreich und Österreich in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland nachgelegt. Vize-Weltmeister Frankreich gewann dank eines Traumtores von Bayerns Münchens Benjamin Pavard mit 1:0 (0:0) in Irland, Österreich gelang beim 2:1 (0:1) über Außenseiter Estland ein Comeback. Die Niederlande mühte sich beim 3:0 (1:0) gegen Fußballzwerg Gibraltar zum ersten Sieg.