Gregoritsch: Matchwinner trotz Elfmeter Fehlschuss - Schweden gewinnt ohne Zlatan

Ralf Rangnick bleibt mit Österreichs Fußball-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur EM 2024 in Deutschland weiter makellos, Schweden siegt indes ohne ihren Altstar.

Die Auswahl des deutschen Teamchefs setzte sich am Montagabend in Linz mit viel Mühe mit 2:1 (0:1) gegen Estland durch. Erst in der 88. Spielminute konnte Michael Gregoritsch (88.) vom SC Freiburg den Siegtreffer für die Österreicher erzielten und den ÖFB somit vor einer Enttäuschung bewahren.