Ausverkauftes Camp Nou! Zuschauer-Wahnsinn bei Piqué-Event

SPORT1

Die von Gerard Piqué gegründete Kings League ist in aller Munde. Am Sonntag fand das Final Four im ausverkauften Camp Nou statt, während Millionen weitere Zuschauer das Geschehen im Stream verfolgten.

Der Hype um Gerard Piqués Kings League ist auf dem bisherigen Höhepunkt angelangt!

Das Sieben-gegen-sieben-Format auf einem Kleinfeld stößt auf so viel Interesse, dass das Event am Sonntag das gesamte Camp Nou füllen konnte.

92.522 Fans waren am Nachmittag in Barcelona beim Final Four vor Ort und erlebten eine Show, die seinesgleichen sucht. So wurden die Präsidenten der vier teilnehmenden Mannschaften der Zwölfer-Liga extra mit einem Helikopter ins Stadion eingeflogen.

Dazu gehörten zum Beispiel der in Spanien extrem populäre Streamer Ibai Llanos und der zurückgetretene Fußball-Star Sergio Agüero. „Wir haben mit dem Hubschrauber eine kleine Show hingelegt“, scherzte Piqué, der von der Atmosphäre überwältigt war.

„Es geht nichts über eine historische Nacht im Camp Nou“

„Es gibt nichts Schöneres, als das Camp Nou voll zu sehen“, staunte er. „Für mich sind wir im besten Stadion der Welt. Es geht nichts über eine historische Nacht im Camp Nou.“

Die Fans konnten das Event auch über die Streaming-Plattform Twitch verfolgen, wo während dem Zuschauer-Höhepunkt knapp über 1,1 Millionen Personen zusahen. Neben Fußball-Stars traten auch zahlreiche Musiker auf, Rapper aus Spanien und Argentinien waren vor Ort.

Das sportliche Geschehen entschied am Ende die Mannschaft „El Barrio“ von TikToker Adrián Contreras für sich, obwohl diese während der regulären Saison nur Platz acht belegt hatte.

Zwei Millionen Zuschauer bei Ronaldinho-Auftritt

In der Vergangenheit fanden die Spielen der Kings League in der Cupra-Arena in Barcelona statt, wo nur circa 300 Personen anwesend sein konnten. Mit durchschnittlich 600.000 Zuschauer pro Spiel erweckte sie trotzdem das Interesse zahlreicher Fans. Beim Auftritt von Brasilien- und Barca-Legende Ronaldinho sahen sogar zwei Millionen Leute zu.

