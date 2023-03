Neue Fördermöglichkeiten für Para-Athleten

Wie der Deutsche Behindertensportverband (DBS) mitteilte, gibt es einerseits das neue Fördermodul „Duale Karriere Berufsqualifikation“. Hierbei können rund 35 Sportlerinnen und Sportler monatlich bis zu 1250 Euro an Unterstützung vom Bundesinnenministerium erhalten, wenn sie als Kaderathleten parallel einer Ausbildung oder einem Studium nachgehen.

Im Zuge der weltweiten Professionalisierung des Para-Sports sei in Deutschland „eine sehr solide Basis“ geschaffen worden, führte er aus: „Die Athletenförderung hat sich glücklicherweise in die richtige Richtung entwickelt. Doch wir sind auch noch nicht am Ende dieser Entwicklung.“