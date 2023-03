FC Bayern: Gepfefferte Kabinen-Ansage! Nagelsmanns Probleme mit Gravenberch

Ryan Gravenberch will unter Thomas Tuchel den Sprung zum Stammspieler beim FC Bayern schaffen. Mit dessen Vorgänger Julian Nagelsmann kam der Neuzugang von Ajax Amsterdam nicht zurecht.

Er wird sich über das Trainer-Beben an der Säbener Straße gefreut haben!

In den vergangenen fünf Partien stand Gravenberch insgesamt nur 20 Minuten auf dem Platz. Beim letzten Nagelsmann-Spiel - der 1:2-Niederlage in Leverkusen - schaffte er es nicht einmal in den Kader.