Mühling verlässt Kiel nach sieben Jahren

Wie die Störche am Montag mitteilten, wird der 30-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Mit 176 Einsätzen und 38 Treffern ist Mühling der Profi mit den meisten Spielen und Toren in der Zweitliga-Historie der Norddeutschen.

Nach den bereits feststehenden Abgängen von Kapitän Hauke Wahl und Routinier Fin Bartels verlieren die Kieler eine weitere Identifikationsfigur. Mühling war in seiner ersten Saison mit Holstein in die zweite Liga aufgestiegen und hatte 2018 sowie 2021 den Aufstieg in die Bundesliga in der Relegation nur knapp verpasst.