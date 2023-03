Basketball: DBB bewirbt sich um Frauen-WM 2026

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) bewirbt sich mit Berlin um die Ausrichtung des Großevents, die Entscheidung fällt am 28. April in Manila/Philippinen im Rahmen der Central-Board-Sitzung des Weltverbandes FIBA.

"Die Förderung des Basketballs für Frauen und Mädchen wird in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt unserer Arbeit in der gesamten deutschen Basketball-Familie sein. Die WM soll dabei das Leuchtturm-Projekt sein", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. Gespielt werden soll in der Mercedes-Benz Arena und in der Max-Schmeling-Halle.