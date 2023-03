WWE: Skurriles Tabu zurück? Getuschel um neue Machtverschiebung

Am Wochenende berichtete der gewöhnlich gut informierte Journalist Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Newsletter , dass ein skurril anmutendes Sprechverbot beim Showkampf-Marktführer anscheinend wieder gilt. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE )

Bei der vergangenen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW - der vorletzten vor der Megashow WrestleMania 39 am Wochenende - sei ein Backstage-Segment neu gedreht worden, so Meltzer. Der Grund: Einer der Beteiligten hätte das Wort „Wrestling“ verwendet.

WWE: Vince McMahon mag das Wort „Wrestling“ nicht

Zudem soll McMahon eine zu große Betonung des Wortes „Wrestling“ auch als Vermarktungshindernis gesehen haben - es kam in der Vergangenheit vor, dass PR-Mitarbeiter auch Medienvertreter in den USA darum baten, WWE als „Entertainment Company“, nicht als Wrestling-Liga zu bezeichnen.

Wie stark mischt McMahon wieder mit?

Zu Beginn des Jahres putschte sich McMahon in das Unternehmen zurück und übernahm wieder die Rolle als „Chairman of the Board“ neben CEO Nick Khan - McMahons Tochter Stephanie, vorher Board-Chefin und Co-CEO, trat danach von allen Ämtern zurück .

McMahons Einfluss soll größer sein als zugegeben

Was den Kreativbereich angeht, soll Levesque in internen Meetings erklärt haben, dass er mit McMahon im Austausch sei, aber weiter das letzte Wort hätte. Der gut vernetzte Szenekenner Meltzer vermeldete in seinem Radio-Podcast aber schon vor einigen Tagen, dass das an sich zwar stimme, jedoch: „Vince tut weit mehr, als sich nur um den Verkauf zu kümmern. Da ist definitiv viel mehr.“ Der von ihm nun vermeldete RAW-Nachdreh - um welches Segment es genau geht, ist unklar - ist das nächste Zeichen.