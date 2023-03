Aufarbeitungskommission des DHB nimmt Arbeit auf

Frankfurt am Main (SID) - In neuer Besetzung hat die externe Kommission des Deutschen Handballbundes (DHB) zur Aufarbeitung und Prävention von Gewalt einen weiteren Anlauf gestartet. Am Freitag habe das Gremium mit einem Treffen in Köln seine Arbeit aufgenommen, teilte der Verband mit. Die Arbeit ist demnach vorerst auf 18 Monate festgelegt und endet mit einem zu veröffentlichenden Abschlussbericht.