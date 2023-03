EM 2024: Tedesco sieht DFB-Elf als Titelkandidaten

Domenico Tedesco (37) zählt die deutschen Fußballer bei der Heim-EM im kommenden Jahr zu den großen Favoriten. "Bei einem Turnier spielen immer so viele Faktoren eine Rolle ? auch die Tagesform und das nötige Quäntchen Glück", sagte Belgiens deutscher Nationaltrainer im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID): "Aber ich bin überzeugt davon, dass die deutsche Mannschaft gerade zu Hause ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden wird."

Tedesco, der mit dem 3:0 in der EM-Qualifikation in Schweden einen perfekten Einstand bei den Roten Teufeln feierte, sieht im deutschen Team eine Mannschaft, die "über Weltklassespieler und unglaublich viel Potenzial verfügt". Das große Manko sei zuletzt "in erster Linie die Chancenverwertung" gewesen.