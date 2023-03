Ausfall gegen FC Bayern? Manchester City bangt um Phil Foden

In knapp zwei Wochen trifft Manchester City in der Champions League auf den FC Bayern. Nun bangen die Citizens um Phil Foden.

„Unklare“ Ausfallzeit von Foden

Dementsprechend könnte der Nationalspieler auch für das Viertelfinale in der Königsklasse gegen den FC Bayern fraglich sein. Das Hinspiel steigt am 11. April in Manchester, das Rückspiel acht Tage später in München.