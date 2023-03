Premier League: Nächster Trainer-Knall! Tottenham feuert Conte

Tottenham Hotspur und Antonio Conte gehen ab sofort getrennte Wege. Das teilte der Premier-League-Klub am späten Sonntagabend mit.

„Wir können bekannt geben, dass Cheftrainer Antonio Conte den Verein im gegenseitigen Einvernehmen verlassen hat“, heißt es in einer Mitteilung der Spurs. „Wir danken Antonio für seinen Beitrag und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

Bis zum Ende der Saison soll der bisherige Co-Trainer Cristian Stellini übernehmen. „Wir haben noch 10 Spiele in der Premier League und müssen um einen Platz in der Champions League kämpfen. Wir müssen alle an einem Strang ziehen“, wird Präsident Daniel Levy zitiert.