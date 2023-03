EM-Quali: Favoriten geben sich keine Blöße

Die Titelaspiranten Italien, Portugal und England haben am Sonntag auf dem Weg zur Fußball-EM in Deutschland 2024 ungefährdete Erfolge eingefahren. Europameister Italien siegte auf Malta mit 2:0 (2:0), Portugal gewann dank seines gut aufgelegten Superstars Cristiano Ronaldo 6:0 (4:0) in Luxemburg. England hatte zuvor bereits einen glanzlosen 2:0 (2:0)-Heimerfolg gegen die Ukraine eingefahren.

Im Wembley-Stadion brachte Harry Kane, der beim 2:1 in Italien am Donnerstag mit seinem 54. Treffer zum Rekordtorschützen der Engländer avanciert war, die Three Lions in Führung (37.), Arsenals Ausnahmespieler Bukayo Saka legte wenig später mit einem schönen Distanzschuss nach (40.). Mit der maximalen Punkteausbeute führen die Three Lions die Gruppe C an.