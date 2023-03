Nach Bayern-Aus: Nagelsmann taucht auf Fußballplatz auf - "Waren alle überrascht"

Bayern-Halbwertszeit! Was hat Tuchel, was Nagelsmann nicht hatte?

Am Freitag verkündete der FC Bayern die Freistellung von Julian Nagelsmann. Nur einen Tag später steht der 35-Jährige schon wieder auf dem Fußballplatz.

Wie die Bild und die Augsburger Allgemeine übereinstimmend berichten, tauchte Nagelsmann am Samstag in Landsberg am Lech bei einem Jugendspiel auf.