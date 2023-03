Ist das Fairplay? Riesenwirbel um Sprint-Gesamtsieg bei Langlauf-Finale

Die Schwedin Maja Dahlqvist krönt sich beim Skilanglauf in der Sprintwertung zur Gesamtsiegerin. Im Viertelfinale beim Weltcup-Abschluss in Lahti kommt es allerdings zu einer Szene, die für reichlich Aufregung und Diskussionen sorgt.

Die Schwedin Maja Dahlqvist hat am Samstag beim Weltcup-Finale in Lahti die Sprint-Gesamtwertung vor der Schweizerin Nadine Fähndrich gewonnen. Doch eine Aktion im vorherigen Verlauf sorgte für große Aufregung und stellte das Fairplay in Frage.