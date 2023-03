Anzeige

Umut und Anders zaubern in FIFA 23! RB Leipzig gewinnt deutsche Klub-Meisterschaft RB Leipzig gewinnt Klub-Meisterschaft

Strahlende Sieger: Umut Gültekin (l.) und Anders Vejrgang (r.) © VBL

Marc Engelbrecht

Die eSports-Abteilung von RB Leipzig hat die VBL Club Championship in FIFA 23 für sich entschieden. In einem Finale auf extrem hohen Niveau konnte der amtierende Champion gegen Hansa Rostock den zweiten Meistertitel in Serie feiern.

Was für ein Spektakel in der Strassenkickerbase zu Köln! RB Leipzig hat die eigene Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dadurch den Titel in der Virtual Bundesliga Club Championship erfolgreich verteidigt.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Anzeige

In einem packenden Grand Final, in dem beide Teams FIFA der Extraklasse boten, konnten Weltmeister Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin sowie FIFA-Wunderkind Anders „RBLZ_Vejrgang“ Vejrgang am Ende gegen Hansa Rostock gewinnen (2:2, 4:3, 4:3). Damit bleibt die Meisterschale auch in FIFA 23 im Besitz der Roten Bullen.

VBL in FIFA 23: Leipzig siegt im Traum-Finale gegen Rostock

Dass sich die Sachsen und der Ostsee-Klub im Endspiel der VBL CC gegenüberstehen würden, hatte sich nicht nur im Verlauf des zweitägigen Offline-Turniers, sondern schon über die gesamte Saison hinweg angedeutet. Beide Vereine konnten nicht nur ihre jeweilige Division gewinnen, sondern auch beim Final-Event in Köln jedes einzelne Matchup für sich entscheiden - und so war am Sonntagabend alles für das Traum-Finale schlechthin angerichtet.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Im 2v2 ging das Hansa-Duo bestehend aus Levy Finn „levyfinn“ Rieck sowie Henning „FCH_Henning“ Wilmbusse insgesamt zweimal in Führung, konnte den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen. Durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdiente sich der spätere Titelträger schließlich das Unentschieden. Dadurch stand zu diesem Zeitpunkt bereits fest, dass das Finale über die volle Distanz gehen wird.

Einzelspiele auf Weltklasse-Niveau

Zum Auftakt der Einzelspiele trafen Anders Vejrgang und Henning Wilmbusse aufeinander. Der junge Däne stellte vor allem in den ersten 45 Minuten seine unglaublichen Skills an der Konsole zur Schau und erspielte sich mit einem 3:1 eine komfortable Ausgangslage, die der 17-Jährige bis zum Ende nicht mehr aus der Hand gab. In der Schlussphase entwickelte sich zwar nochmal ein offener Schlagabtausch, das große Aufbäumen des Rostockers kam allerdings zu spät - Endstand 4:3.

Somit genügte dem amtierenden Weltmeister Umut Gültekin im Duell mit Levy Finn Rieck, der aktuell als einer der stärksten deutschen Pros überhaupt gilt, schon ein Remis für die erfolgreiche Titelverteidigung. Doch es sollte ein hartes Stück Arbeit werden, in dem der gebürtige Hamburger letztlich zeigte, warum er als der beste Spieler des Planeten gilt.