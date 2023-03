BBL: Bonn legt an der Spitze vor - Bayern festigt Rang drei

Die Telekom Baskets Bonn haben im Kampf um die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga erneut vorgelegt.

Die Telekom Baskets Bonn haben im Kampf um die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) erneut vorgelegt. Die Bonner erkämpften am Sonntag ein 81:79 (42:46) bei den Niners Chemnitz, Meister Alba Berlin kann am Abend gegen Brose Bamberg (18.00 Uhr) jedoch nachziehen. Pokalsieger Bayern München festigte mit einem 74:63 (34:36) bei den Löwen Braunschweig Platz drei.