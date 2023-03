Nagelsmann-Aus beim FC Bayern stillos? Salihamidzic wehrt sich im Doppelpass

Demnach haben sich die Bayern-Boss am Dienstag erstmals mit Thomas Tuchel getroffen, ehe am Mittwoch und Donnerstag mit dem Manager des neuen Cheftrainers verhandelt wurde. „Am Donnerstagabend haben wir dann leider erfahren müssen, dass es von einer dritten Person schon geleakt wurde“, stellte Salihamidzic klar.

Salihamidzic ergänzte: „Ich weiß nicht, wer das war - sicherlich von der anderen Seite. Wir haben uns fair verhalten. Den Ersten, den wir am Donnerstag angerufen haben, war Julian Nagelsmann. So etwas macht man nicht am Telefon. Deshalb haben wir uns am nächsten Tag an der Säbener Straße getroffen.“