3. Liga: FSV Zwickau – FC Ingolstadt 04, 2:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Zwickau und Ingolstadt ohne Torerfolg in die Kabinen. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der FSV Zwickau noch einen Doppelwechsel vor, sodass Adam Susac und Jan-Marc Schneider für Yannik Möker und Johan Gomez weiterspielten (87.). Die 4.040 Zuschauer mussten sich lange gedulden. Die Mannschaften geizten bis zur 89. Minute mit Toren. Erst dann brachte Robin Ziegele die Elf von Ronny Thielemann mit 1:0 in Führung. Kurz darauf traf Schneider in der Nachspielzeit für die Gastgeber (90.). Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Rico Preißinger vom FC Ingolstadt 04 in der 92. Minute. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:0 zugunsten von Zwickau.