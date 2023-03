Thüringer HC erreicht Final4 der European League

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben den Sprung in das Final4 der European League geschafft.

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben den Sprung in das Final4 der European League geschafft. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Sola HK aus Norwegen setzte sich der ehemalige deutsche Meister verdient mit 27:24 (16:12) durch, im ersten Vergleich eine Woche zuvor hatte das Team von Trainer Herbert Müller ein 35:35 geholt.

"Es ist unfassbar. Das ist so ein großer Tag, fast wie eine deutsche Meisterschaft", jubelte Müller im MDR: "Ich hoffe, die Mädels lassen es richtig krachen." Beste Werferinnen für den THC waren Annika Lott und Johanna Stockschläder mit je sechs Toren.

Am späteren Sonntag (16.00 Uhr) ist auch Borussia Dortmund gefordert, muss im Heimspiel gegen Les Neptunes de Nantes allerdings eine 19:28-Hypothek wettmachen. Das Finalturnier wird am 13./14. Mai in Graz/Österreich ausgetragen. Vor den Thüringerinnen hatte Ikast Handbold aus Dänemark das Final4-Ticket gelöst