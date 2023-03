Anzeige

EM-Qualifikation live im TV, Stream: Siegt England auch gegen die Ukraine? - Italien und Portugal gefordert Siegt England auch gegen die Ukraine?

England gegen Italien: Zwei Fußballgiganten auf Suche nach EM-Form

SPORT1

Am zweiten Spieltag der EM-Qualifikation 2024 trifft England auf die Ukraine. Außerdem ist der Titelverteidiger aus Italien in Malta gefordert. Portugal gastiert in Luxemburg.

Am Sonntag um 18:00 Uhr gastiert die Ukraine zum EM-Qualifikationsspiel im Londoner Wembley Stadion. Während die Ukraine an Spieltag eins keine Begegnung vor der Brust hatte, erkämpften sich die Three Lions in Neapel einen 2:1-Auswärtssieg gegen Italien und starteten somit erfolgreich in die Länderspielpause.

Späte Revanche für das verlorene EM-Finale 2021 und ein Harry Kane, der mit seinem 54. Tor zum alleinigen Rekord-Torschützen avancierte - es war ein rundum gelungener Abend für die Three Lions.

Anzeige

Das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate will nun gegen die Ukraine den nächsten Schritt in Richtung EM 2024 gehen, die in Deutschland stattfinden wird.

Das letzte Duell der beiden Nationen fand im Sommer 2021 statt, als sich England mit einen 4:0-Sieg in Rom durchsetzen konnte.

England vs. Ukraine: Die voraussichtlichen Aufstellungen

England: Pickford - Walker, Stones, H. Maguire, Shaw - Phillips, Rice, Bellingham - Saka, H. Kane, Grealish.

Ukraine: Lunin - Matvienko, Mykolenko, Sobol, Zinchenko - Bondarenko, Malinovskiy, Stepanenko, Mudryk - Yaremchuk, Yarmolenko.

EM-Quali: Italien und Portugal gefordert

In den weiteren Spielen vom Sonntag absolvieren Italien und Portugal ihre zweiten Qualifikationsspiele. Die Italiener stehen nach der Niederlage gegen England noch punktlos da. Dies soll sich beim Gastauftritt in Malte ändern.

Darüber hinaus peilt Portugal seinen zweiten Sieg an. Am vergangenen Donnerstag führte Cristiano Ronaldo seine Mannschaft mit einem Doppelpack zum 4:0-Sieg gegen Lichtenstein. Nun wartet auf die Star-Truppe auswärts der Underdog Luxemburg.

Anzeige

So können Sie die EM-Qualifikation am Samstag live verfolgen:

TV: -