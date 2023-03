3. Liga: TSV 1860 München – Borussia Dortmund II, 1:4 (0:3)

Der BVB II legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Ole Pohlmann aufhorchen (5./15.). Mit dem 3:0 durch Bjarne Pudel schien die Partie bereits in der 17. Minute mit der Mannschaft von Jan Zimmermann einen sicheren Sieger zu haben. Die Gäste dominierten den Gegner zur Pause nach Belieben und gingen mit einer deutlichen Führung in die Kabine. In der Pause stellte Maurizio Jacobacci um und schickte in einem Doppelwechsel Raphael Holzhauser und Meris Skenderovic für Quirin Moll und Stefan Lex auf den Rasen. Maurizio Jacobacci wollte 1860 zu einem Ruck bewegen und so sollten Fabian Greilinger und Fynn Lakenmacher eingewechselt für Phillipp Steinhart und Marcel Bär neue Impulse setzen (67.). Den Vorsprung von Dortmund II ließ Abdoulaye Kamara in der 79. Minute anwachsen. Vom Elfmeterpunkt erzielte Holzhauser den Ehrentreffer für den TSV 1860 München (85.). Mit Can Özkan und Kamara nahm Jan Zimmermann in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Rodney Elongo-Yombo und Cyrill Akono. Letztlich fuhr Borussia Dortmund II einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.