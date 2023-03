Belgien ohne Star-Torwart Courtois gegen Deutschland

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft muss am Dienstag in Köln gegen Deutschland auf Star-Torwart Thibaut Courtois verzichten.

Die belgische Fußball-Nationalmannschaft muss am Dienstag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) in Köln gegen Deutschland auf Star-Torwart Thibaut Courtois verzichten. Dieser leide „unter leichten Schmerzen im Adduktorenbereich“, teilte der belgische Verband am Sonntag mit.