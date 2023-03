FC Bayern: Hoeneß Rolle beim Nagelsmann-Aus? Salihamidzic erklärt, wer involviert war

Trainer Julian Nagelsmann wurde am Freitag offiziell vom FC Bayern freigestellt. Im STAHLWERK Doppelpass klärt Sportvorstand Hasan Salihamidzic auf, wer bei dieser Freistellung involviert war.

Der FC Bayern hat am Freitagnachmittag das Aus von Trainer Julian Nagelsmann verkündet. Für fast alle kam die Entscheidung, die bereits am Donnerstagabend „geleakt“ wurde, sehr überraschend.

Bayern-Bosse: Einigkeit über Nagelsmann-Aus

Bayerns Sportvorstand erkannte zwar, dass das Team in der Champions League Paris Saint-Germain souverän ausgeschaltet hat, dennoch sei ein negativer Trend zu erkennen. „Wenn die Leistungen nicht mehr stimmen, werden die Ergebnisse immer schlechter.“

Daraufhin wurde Präsident Herbert Hainer in Kenntnis der Entscheidung gesetzt: „Wir haben ihm die Gründe gesagt, und dass wir jetzt in die Verhandlungen gehen“, so Salihamidzic.