Halbmarathon-DM: Titel für Ringer und Dattke

Marathon-Europameister Richard Ringer hat sich den deutschen Meistertitel im Halbmarathon gesichert. Der 34-Jährige vom LC Rehlingen gewann am Sonntag in Freiburg 1:01:44 Stunden und kam knapp vor Ex-Meister Simon Boch (LG Regenburg/1:01:54) ins Ziel. Dritter wurde Lokalmatador Filmon Teklebrhan vom LAC Freiburg in 1:02:17 Stunden.