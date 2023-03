Bundesliga: So will Tuchel Bayerns Trainerteam umbauen

Das neue Arbeitspapier hat Thomas Tuchel erst am späten Freitagabend in der Geschäftsstelle des FC Bayern unterschrieben.

Bis tief in der Nacht brannte noch das Licht an der Säbener Straße, am Samstagmittag dann wurde Tuchel schon in der Allianz Arena als neuer Hauptübungsleiter des Rekordmeisters vorgestellt. Dabei fiel insbesondere die Dankbarkeit Tuchels gegenüber seinen Co-Trainern auf.