Handball: Wer holt den "Big Point"? THW Kiel bittet Füchse Berlin zum Spitzenspiel

Der THW Kiel klammert sich in der Handball-Bundesliga an den letzten Strohhalm. Ausgerechnet der Angstgegner könnte aber nun die Meisterträume der Zebras beenden.

So spannend ist es selbst in der Handball-Bundesliga selten!

Fünf Teams kämpfen um die Meisterschaft und sind an der Tabellenspitze nur durch vier Minuspunkte voneinander getrennt. Mittendrin: Der THW Kiel. Als Top-Favorit sind die Norddeutschen in die Saison gegangen, rangieren aber aktuell nur auf Rang drei. (DATEN: Die Tabelle der Handball-Bundesliga)

Nun empfängt Kiel die Füchse Berlin, die an der Spitze stehen und ihrerseits vom großen Coup träumen. „Wir haben eine große Chance und es liegt in unseren Händen. Natürlich wäre das ein Big Point und man könnte einen großen Schritt nach vorne machen“, erklärte Trainer Jaron Siewert am Freitag.