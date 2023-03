Der STAHLWERK Doppelpass mit Hasan Salihamidzic im Liveticker

Vor allem das überraschende Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern schlug in den vergangenen Tagen hohe Wellen. Der deutsche Rekordmeister entband seinen Cheftrainer nach nur 21 Monaten von seinen Aufgaben und installierte Thomas Tuchel als neuen Cheftrainer. FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic stellt sich nun den Fragen rund um die brisante Thematik.

+++ Kritik an Bayern-Kommunikation +++

Dass Julian Nagelsmann seine Beurlaubung aus den Medien erfahren hat, bedauert Hasan Salihamidzic sehr: „Wir haben Mittwoch und Donnerstag mit dem Manager von Thomas Tuchel verhandelt. Am Donnerstagabend haben wir dann leider erfahren müssen, dass es von einer dritten Person schon geleaked wurde.“

+++ So lief der erste Tuchel-Kontakt ab +++

Nach dem Auswärtsspiel in Leverkusen habe Hasan Salihamidzic schnell gehandelt: „Wir sind am Sonntag zurückgeflogen und haben uns für Montag mit Oliver Kahn sowie Marco Neppe verabredet. Wir haben uns alles angeschaut, besonders den zweiten Teil der Saison nach Januar. Wir haben nur drei Spiele gewonnen - gegen Stuttgart und Wolfsburg haben wir mit Glück gewonnen.“

Auch Uli Hoeneß und Herbert Hainer seien direkt informiert gewesen. Salihamidzic habe dann am Dienstag Thomas Tuchel angerufen, wir „haben ein Gespräch über fünf Stunden geführt. Er war gleich überzeugt, dass er die Mannschaft auch ab jetzt erfolgreich führen kann“, berichtet der Bayern-Vorstand und ergänzt: „Wir haben Julian von der ersten bis zur letzten Sekunde unterstützt. Wir haben uns auch nach Niederlagen immer ausgetauscht und überlegt, was wir besser machen können.“

+++ „Da waren viele Baustellen drum herum“ +++

Die Tatsache, dass Thomas Tuchel sofort verfügbar und auch bei anderen Vereinen im Gespräch war, hat die Bayern zum schnellen Handeln bewegt. „Der Kreis der Trainer ist klein. Dadurch, dass jetzt auf dem Markt so einer war, haben wir den Schritt gewagt“, verdeutlicht Hasan Salihamidzic.

+++ Effenberg spricht über Nagelsmann-Zukunft +++

Mit dem Aus von Julian Nagelsmann ist auch ein Langzeitprojekt des deutschen Rekordmeisters begraben worden, denn der 35-Jährige hatte in München einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. „Dass es jetzt so gelaufen ist, haben wir natürlich nicht gerne - das ist doch klar. Wir wären den Weg lieber mit ihm weitergegangen, aber wir sind da in einer Verantwortung. Die Mannschaft und auch wir“, sagt Hasan Salihamidzic.