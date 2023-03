Kruse will Karriere fortsetzen

Der derzeit vereinslose frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse möchte seine Karriere fortsetzen. „Ich will Fußball spielen im Sommer. Wo auch immer das ist“, sagte Kruse, der zuletzt beim VfL Wolfsburg aussortiert wurde, im Gespräch mit Sky: „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich ein bisschen wohlfühlen muss. Vor allem nach so einer Phase, in der es nicht so gut lief.“