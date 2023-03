6,36 Mio. sehen Länderspiel - 1,83 Mio. bei Frauen-Topspiel

Die deutschen Fußballfans sind nach der WM-Enttäuschung in Katar immer noch skeptisch in Bezug auf die Männer-Nationalmannschaft.

Das erste Länderspiel am Samstagabend in Mainz gegen Peru (2:0) verfolgten in der Liveübertragung des ZDF im Schnitt nur 6,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil betrug 25,3 Prozent.