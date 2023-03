Flick gibt Entwarnung bei Schlotterbeck

Hansi Flick plant für den Härtetest der deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien am Dienstag in Köln mit Nico Schlotterbeck.

Hansi Flick plant für den Härtetest der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Belgien am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln mit Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger war kurz vor dem Ende des Länderspiels gegen Peru in Mainz (2:0) mit einer Bandage am linken Oberschenkel ausgewechselt worden. "Der Arzt hat signalisiert, dass alles in Ordnung ist", sagte der Bundestrainer.