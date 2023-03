Ex-Bayern-Spieler Michael Rummenigge: Hansi Flick sollte bei DFB-Aufgebot "einen Schlussstrich ziehen“

Kein Thomas Müller, kein Ilkay Gündogan und auch kein Marco Reus – Flick verzichtet auf jede Menge Erfahrung, dafür sollen es zahlreiche Neulinge in den Testspielen am Samstag gegen Peru und am Dienstag gegen Belgien richten. Gegen Peru debütierte schon der erste von ihnen von Beginn an: Marius Wolf.