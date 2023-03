Flick klärt auf: So geht es Schlotterbeck nach Schrecksekunde - Stimmen zum DFB-Team

Das 2:0 gegen Peru ist ein erfolgreicher Auftakt in das neue Länderspieljahr für das DFB-Aufgebot, doch wie zufrieden sind Flick, Füllkrug und Co. selbst? SPORT1 fasst die Stimmen zum Spiel zusammen.

…über das Spiel: „ Man konnte schon erkennen, dass die Mannschaft mit viel Dynamik gespielt hat. Es war vieles gut, aber noch nicht bei 100 Prozent. Dass noch nicht alles perfekt läuft, konnte man erwarten, weil wir wenig trainiert haben und noch nie in dieser Formation zusammengespielt haben. Wir hatten einige Situationen, die zwar gut heraus- aber nicht zu Ende gespielt wurden. Trotzdem haben wir zwei schöne Tore geschossen und haben hinten die Null gehalten. Auf der Defensive lag in dieser Woche auch ein Fokus.“

...über das Spiel : „Es ging darum, ein gutes Spiel im neuen Jahr hinzulegen. In der ersten Halbzeit ist uns das gut gelungen, in der zweiten gab es noch einiges zu verbessern.“

...über seine Torquote: „Ich hatte einige Situationen vorne. Es freut mich, dass ich mich schon so gut in die Mannschaft einbringen kann. Es hat Spaß gemacht, in dem System mit zwei Stürmern zu spielen. Es hilft, wenn dahinter so ein Spieler wie Havertz agiert. Aber ein deutsches Team sollte mehrere System beherrschen.“