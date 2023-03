Darts: Pietreczko wirft Wright raus - Schindler chancenlos

Der deutsche Dartsprofi Ricardo Pietreczko hat in der zweiten Runde der European Tour in Leverkusen für einen echten Paukenschlag gesorgt.

Der deutsche Dartsprofi Ricardo Pietreczko hat in der zweiten Runde der European Tour in Leverkusen für einen echten Paukenschlag gesorgt. Gegen den zweimaligen Weltmeister Peter Wright (Schottland) drehte der 28-jährige Berliner einen 1:5-Rückstand zu einem 6:5-Sieg in Legs und wehrte dabei sechs Matchdarts ab.