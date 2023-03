Nächster Meistertitel für RB

Anzeige

Fabio "FAOETNATION" Özelt krönt sich zum Meister in Österreich © @eBundesliga_at

Fabio Özelt hat die österreichische Einzelmeisterschaft in FIFA 23 gewonnen. Der Spieler aus den Reihen von RB Salzburg konnte sich im Endspiel knapp durchsetzen.

Der Titel geht nach Salzburg! Fabio „FAOETNATION“ Özelt hat den eBundesliga-Einzelwettbewerb gewonnen und sich dadurch neben einem Preisgeld in Höhe von 5.000€ auch ein Ticket für die europäischen Global Series Play-Ins gesichert.

Der Nationalspieler Österreichs konnte auf dem Weg ins Grand Final u.a. auch einen Profi des Fokus Clans besiegen und sich schließlich durch den knappen 2:1-Sieg gegen Pawel „Beastbrothers74″ Wrona (Wolfsberger AC) den größten Erfolg seiner Karriere sichern.

FIFA 23: RB-Profi bezwingt Fokus-Talent

Auch aus deutscher Sicht hatte der Auftakt des Final-Wochenendes, an dem zusätzlich noch der Champion des Teamwettbewerbs gekürt wird, eine interessante Personalie zu bieten. Mit Yigit „yigityz_“ Yilmaz gelang es einem eSportler des Fokus Clans sich für das Offline-Event im Museumsquartier in Wien zu qualifizieren. Der Nachwuchszocker konnte Ende letzten Jahres das offizielle Scouting-Turnier der renommierten Organisation gewinnen und sich so im wahrsten Sinne des Wortes in den Fokus spielen.

Nach einer souveränen Gruppenphase, in dem das FIFA-Talent alle drei Partien für sich entscheiden konnte, traf der ehemalige Sieger des Rookies-Cups (FIFA 21) auf den deutlich erfahreneren Philipp „Phil SKS“ Gutmann. In einem umkämpften Match (3:2, 2:2) behielt der er am Ende zwar die Oberhand, hatte in der Runde der letzten vier aber dann gegen den späteren Meister mit 4:1 das Nachsehen. Viel Zeit, um sich auszuruhen, hat yigityz_ allerdings nicht.

