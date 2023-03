Darts-Star mit Last-Minute-Absage in Leverkusen: "Medizinische Gründe"

Bei den European Darts Open in Leverkusen gab es in der Abendsession am Samstag ein Spiel weniger als geplant: Luke Humphries hat das Turnier ( JETZT LIVE im TV auf SPORT1 ) aus „medizinischen Gründen“ kurzfristig abgesagt.

Luke Humphries zieht zurück - PDC wünscht schnelle Genesung

Humphries hatte in der Vergangenheit offen über Probleme mit Panikattacken gesprochen, in den vergangenen Jahren waren diese aber kein Thema mehr gewesen. Der junge Familienvater aus Newbury in der Grafschaft Berkshire gewann 2022 eine Reihe vor Turnieren auf der European Tour, unter anderem den German Darts Grand Prix 2022 in München. Bei der WM 2023 erreichte er Runde 4, ehe er gegen Stephen Bunting ausschied. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)