DFB-Elf mit Doppelspitze und Debütant Wolf gegen Peru

Hansi Flick testet auf dem Weg zur Heim-EM ein neues System mit Doppelspitze und verhilft Neuling Marius Wolf zum Länderspiel-Debüt. Der Bundestrainer lässt gegen Peru in Mainz (20.45 Uhr/ZDF) den Bremer WM-Lichtblick Niclas Füllkrug an der Seite von Rückkehrer Timo Werner stürmen. Der Dortmunder Wolf besetzt die „ewige“ Baustelle rechts in der Viererkette.