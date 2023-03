HBL: Minden verpasst Befreiungsschlag gegen Göppingen

Kellerkind GWD Minden hat seinen Negativlauf in der Handball-Bundesliga gestoppt, den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf aber knapp verpasst.

Kellerkind GWD Minden hat seinen Negativlauf in der Handball-Bundesliga (HBL) gestoppt, den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf aber knapp verpasst. Nach zuvor sieben Niederlagen in Serie trennte sich der Tabellenvorletzte am Samstag von Frisch Auf Göppingen mit 27:27 (14:12), der Ausgleich der Gäste fiel 14 Sekunden vor der dem Spielende.