Spiel eins nach WM-Debakel: Deutschland - Peru live im TV, Stream, Ticker

Die DFB-Auswahl will die Fans wieder begeistern und mit einem neuen „Wir-Gefühl“ in Richtung EM starten. Die Nachrichten aus München kommen dabei ungelegen.

Die deutsche Nationalmannschaft tritt am Samstag zum ersten Länderspiel seit dem bitteren Aus in Katar an. Gegen Peru soll die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick damit anfangen, die eigenen Anhänger wieder für sich zu begeistern.