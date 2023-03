3. Liga: SC Verl – SV 07 Elversberg, 1:2 (0:1)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SC Verl und SV 07 Elversberg, die mit 1:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Elversberg, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte Verl beim Team von Coach Horst Steffen einen 2:1-Sieg eingefahren.

Robin Fellhauer nutzte die Chance für SV 07 Elversberg und beförderte in der 14. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause war der Ligaprimus im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Michel Kniat vom SC Verl nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Michel Stöcker blieb in der Kabine, für ihn kam Joscha Wosz. Das 1:1 der Heimmannschaft bejubelte Torge Paetow (72.). In der Schlussphase nahm Horst Steffen noch einen Doppelwechsel vor. Für Nick Woltemade und Fellhauer kamen Kevin Koffi und Lukas Pinckert auf das Feld (75.). Elversberg bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Luca Schnellbacher, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (88.) Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Thore Jacobsen in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für die Gäste. Am Ende verbuchte SV 07 Elversberg gegen Verl die maximale Punkteausbeute.