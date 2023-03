3. Liga: SV Waldhof Mannheim – VfL Osnabrück, 0:2 (0:1)

Ba-Muaka Simakala brachte Osnabrück in der 21. Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Der Treffer von Lukas Kunze in der 56. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Wenig später kamen Berkan Taz und Baris Ekincier per Doppelwechsel für Adrian Malachowski und Dominik Kother auf Seiten von Mannheim ins Match (60.). Christian Neidhart wollte den Gastgeber zu einem Ruck bewegen und so sollten Marc Schnatterer und Pascal Sohm eingewechselt für Marten Winkler und Dominik Martinovic neue Impulse setzen (74.). Mit Erik Engelhardt und Florian Kleinhansl nahm Tobias Schweinsteiger in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Felix Higl und Manuel Haas. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Ben. Brand (Unterspiesheim) gewann der VfL Osnabrück gegen den SV Waldhof Mannheim.