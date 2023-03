3. Liga: SG Dynamo Dresden – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 1:2 (0:1)

Das erste Tor des Spiels ging an SpVgg Oberfranken Bayreuth. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Dresden, denn Unglücksrabe Paul Will beförderte den Ball ins eigene Netz (37.). Zur Pause war Bayreuth im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Anstelle von Dennis Lippert war nach Wiederbeginn Marcel Götz für die Mannschaft von Trainer Thomas Kleine im Spiel. Alexander Nollenberger versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gäste (58.). Mit einem Doppelwechsel wollte SG Dynamo Dresden frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Markus Anfang Jonas Oehmichen und Akaki Gogia für Tim Knipping und Christian Joe Conteh auf den Platz (67.). Mit Nollenberger und Benedikt Kirsch nahm Thomas Kleine in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Agyemang Diawusie und Cemal Kaymaz. Vor 25.527 Zuschauern bescherte der Treffer von Ahmet Arslan nach 87 Minuten Dynamo Dresden den Anschluss. Schließlich strich SpVgg Oberfranken Bayreuth die Optimalausbeute gegen die Heimmannschaft ein.