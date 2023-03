Sprint in der MotoGP: Bagnaia gewinnt - Marquez Dritter

Anzeige

Weltmeister Francesco Bagnaia hat das erste Sprintrennen in der Geschichte der MotoGP gewonnen.

Weltmeister Francesco Bagnaia hat das erste Sprintrennen in der Geschichte der MotoGP gewonnen. Beim Großen Preis von Portugal in Portimao setzte sich der Ducati-Pilot aus Italien vor Jorge Martin Ducati) und Marc Marquez (beide Spanien) auf der eigentlich unterlegenen Honda durch. Bei der Premiere war die halbe Distanz des Hauptrennens am Sonntag (15.00 Uhr MESZ/ServusTV) zu absolvieren.

Nach einer enttäuschenden Vorbereitung war der achtmalige Weltmeister Marquez im Qualifying überraschend auf die Pole Position gefahren. "Ich kann es nicht erklären. Ich verstehe es nicht", sagte der Honda-Pilot ungläubig. Im Sprint hielt er sich dann hartnäckig in der Spitzengruppe und erkämpfte den Podestplatz.

Die neu eingeführten Sprintrennen finden auf jeder der 21 WM-Stationen jeweils am Samstag nach dem Qualifying statt. Der Sieger bekommt zwölf WM-Punkte, im Sonntagsrennen sind es 25.

Das Training am Freitag war in Portimao vom Sturz des Spaniers Pol Espargaro überschattet worden. Der KTM-Pilot erlitt neben einer Kieferfraktur auch den Bruch eines Rückenwirbels sowie eine Lungenquetschung. Am Samstag wagte Teamchef Herve Poncharal vom Tech3-Rennstall eine erste Prognose zur Ausfallzeit.