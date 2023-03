Skispringen: Gute Nachrichten im Drama um Kubackis Frau

Skispringer Dawid Kubacki in Sorge um seine Ehefrau © AFP/SID/MATTHIAS SCHRADER

Erleichterung um Marta Kubacki: Die um ihr Leben kämpfende Ehefrau von Top-Skispringer Dawid Kubacki ist inzwischen in stabilem Zustand, es gehe „jeden Tag voran“.

„Marta ist in einem stabilen Zustand, es geht jeden Tag voran“, teilte der Pole über Facebook mit, „bei keinem Wettkampf war ich so gestresst wie in den vergangenen Tagen. Heute ist ein Wettkampftag, und für uns ist es der erste Sieg.“