Formel 1: Saudi-Arabien plant eigenes Formel-1-Team Saudi-Arabien will Formel-1-Team

Michael Schumacher - Die Geschichte einer Legende

SPORT1

Die Formel 1 boomt und steht dem Einstieg neuer Teams offen gegenüber. Saudi-Arabien plant im Zuge der Expansionspläne wohl den Aufbau eines eigenen Rennstalls.

Das Wachstum und die Anziehungskraft der Formel-1-Weltmeisterschaft sei so groß wie nie zuvor, sagte FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem im Februar und öffnete die Tür für neue Rennställe.

Bei „zwölf Teams“ liege das „Maximum“ der Formel 1. Einer der größten Interessenten stammt aus den USA. Michael Andretti spannt mit GM-Cadillac zusammen, um 2026 in die Königsklasse einzusteigen - das ist bekannt. Ein weiterer Anwärter könnte nun aus Saudi-Arabien kommen.

Wie racingnews365 mit Verweis auf anonyme Quellen meldete, plant das viel kritisierte und autoritär geführte Königreich die Finanzierung eines eigenen Formel-1-Rennstalls. Sowohl ein möglicher Standort als auch potenzielle Teamleader sollen demnach bereits feststehen.

So sieht der Formel-1-Plan von Saudi Arabien aus

Dass das Bestreben für ein eigenes Team vorhanden sei, hatte Prinz Khalid, Präsident des saudischen Automobil- und Motorradverbandes, schon bei einer Medienrunde am Rande des Rennens in Jeddah verraten: „Es ist unser Ziel, Know-How nach Saudi-Arabien zu bringen. Wir wollen nicht nur Events veranstalten. Wir wollen eine größere Rolle in der Formel 1 spielen, wir wollen hoffentlich ein saudisches Team.“

In Khalids Vorstellungen spielen saudische Mechaniker schon in naher Zukunft eine Rolle. „Vielleicht können wir anfangen, Autos hier zu produzieren, vielleicht können wir einen Teil des Team-Hauptsitzes nach Saudi-Arabien verlegen“, führte er fort.

Gerüchten zufolge steckt bereits ein konkretes Projekt in den Startlöchern, dessen führende Figur Craig Pollock wäre. Pollock ist in der Formel1 kein unbekanntes Gesicht. 1999 rief er das Team British American Racing (BAR) ins Leben, welches sich aus Tyrrell formierte.

Ein spezieller Aspekt des Vorhabens: Das Team von Pollock soll sein Augenmerk auf Diversität, Gleichstellung und Inklusion legen. Demzufolge sollen Männer und Frauen zu je 50 Prozent im Teams vertreten sein. Auch Fahrerpersonalien könnten davon betroffen sein, sollte es aussichtsreiche Talente geben.

Selbst ein potenzieller Hauptsitz ist für das geplante F1-Team durchgesickert, dieser Standort soll in der Schweiz liegen.

Saudisches Formel-1-Team? „Wir haben großes Interesse“

Die offizielle Bewerbungsfrist für Interessenten eines Formel-1-Einstiegs lief am 17. Februar ab. Ob ein solcher Antrag beim Automobil-Weltverband eingereicht wurde, wollten Khalid und Pollock nicht bestätigen.

„Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium. Es gibt viele Machbarkeitsstudien und viele Dinge, die wir noch tun und berücksichtigen müssen. Jetzt ist es viel einfacher, in die Formel 1 einzusteigen, aber es gibt noch eine Menge zu tun, bevor wir die endgültige Entscheidung treffen“, erklärte Khalid.

Dennoch will sich der Prinz mit einem möglichen Bewerbungsprozess nicht allzu lange Zeit lassen: „Hoffentlich können wir viele Dinge bald klären und nicht erst später, denn ein späterer Einstieg in die Formel 1 wäre sehr viel teurer. Wir schauen genau hin und wir haben großes Interesse.“

Kritik der Sport- und Formel-1-Welt an Saudi-Arabien

Ambitionen und Ziele sind also vorhanden. Um nachhaltig in der Formel 1 bestehen zu können, müssen Interessenten neben den personellen und technischen Voraussetzungen auch finanzielle Sicherheiten nachweisen – das ist in Saudi-Arabien erfahrungsgemäß selten eine Hürde.

Und aus heiterem Himmel kommt der Vorstoß ohnehin nicht, denn schon seit geraumer Zeit weitet die Formel 1 ihre Präsenz im Nahen Osten aus. Inzwischen werden dort vier Rennen pro Saison (Bahrain, Saudi-Arabien, Katar, Abu Dhabi) ausgetragen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Die saudi-arabische Küstenstadt Jeddah steht seit 2021 auf dem Programm. In Erinnerung bleibt speziell ein Vorfall des vergangenen Jahres, als jemenitische Huthi-Rebellen während des Rennwochenendes eine Ölraffinerie in unmittelbarer Streckennähe angegriffen haben und für große Sicherheitsbedenken sorgten.