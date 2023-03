3. Liga: Elversberg beendet Negativtrend - Dynamo patzt

Dresdens Stefan Kutschke nach Spielende; SG Dynamo Dresden - SpVgg Bayreuth; Fußball; 3. Liga; Saison 2022 2023; 29. Spieltag; Rudolf-Harbig-Stadion; Dresden; 25. März (Maerz) 2023; *** Dresdens Stefan Kutschke after the game SG Dynamo Dresden SpVgg Bayreuth soccer 3 Liga season 2022 2023 29 match day Rudolf Harbig Stadium Dresden 25 March 2023 © Imago

Die SV Elversberg kann in der 3. Fußball-Liga doch noch gewinnen. Der Tabellenführer kam beim SC Verl in Unterzahl zu einem 2:1 (1:0) und beendete eine Negativserie von fünf Spielen in Folge ohne Sieg. Elversbergs Luca Schnellbacher hatte nach einer Tätlichkeit (89.) die Rote Karte gesehen, trotzdem traf Thore Jacobsen (90.+4) per Handelfmeter zum Sieg.