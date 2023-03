3. Liga: VfB Oldenburg – FC Viktoria Köln, 1:3 (0:2)

André Becker brachte Vikt. Köln in der 18. Spielminute in Führung. Mike Wunderlich verwandelte in der 35. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des Gasts auf 2:0 aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Fuat Kilic von VfB Oldenburg nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Ayodele Adetula blieb in der Kabine, für ihn kam Jakob Bookjans. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Olaf Janßen, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Simon Stehle und Marcel Risse kamen für Robin Meißner und Wunderlich ins Spiel (69.). Robert Zietarski traf zum 1:2 zugunsten von Oldenburg (71.). Die Heimmannschaft stellte in der 78. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Orhan Ademi, Linus Schäfer und Dominique Ndure für Manfred Starke, Rafael Brand und Kamer Krasniqi auf den Platz. Kurz vor Ultimo war noch Risse zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des FC Viktoria Köln verantwortlich (82.). Nach der Beendigung des Spiels durch Referee Lechner (Hornstorf) feierte Viktoria einen dreifachen Punktgewinn gegen VfB Oldenburg.