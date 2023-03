Premier League: Verletzt? So steht es um City-Star Haaland

Haaland „frustriert und verzweifelt“

Wie Haalands Vater im norwegischen TV fortführte, verweilte sein Sohn zuletzt für Untersuchungen in Barcelona. „Manchester City hat eine Partnerschaft mit einem Krankenhaus in Barcelona. Er war dort für weitere Behandlungen.“ Der City-Stürmer arbeite derzeit mit einem Physiotherapeuten in Marbella an seinem Comeback.