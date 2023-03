"Zwischen Mannschaft und Trainer hat es nicht mehr gepasst" - FC-Bayern-Bosse erklären Nagelsmann-Aus

Allerdings erklärte der Bayern-Boss auch, dass er in der Verpflichtung stehe, für sportlichen Erfolg zu sorgen - den er unter der Leitung von Nagelsmann nicht garantieren hätte können.

„Wir haben uns gefragt, woher es kommt, dass es in der Leistung der Mannschaft so große Schwankungen gibt. Es hat mit Panik nichts zu tun. Wir haben uns alles ganz genau angeschaut. Das Ganze hat ein bisschen auch in der letzten Saison schon begonnen mit den inkonstanten Leistungen“, führte er fort.